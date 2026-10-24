İsrail ordusu El Halil'de geniş çaplı operasyon başlatıp kenti askeri kordona aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu El Halil'de geniş çaplı operasyon başlatıp kenti askeri kordona aldı

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İsrail ordusu, El Halil'de 2 İsrail askerinin öldüğü çatışmanın ardından geniş çaplı askeri operasyon başlattığını duyurdu. El Halil ve Halhul askeri kordona alınırken, Filistinlilerin arama ve sorgulama sonrası üç noktadan ayrılmasına izin verileceği belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan ve çatışmaların yaşandığı El Halil kentine "geniş çaplı askeri operasyon" başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, El Halil'de 2 İsrail askerinin öldüğü çatışmanın faillerinin bulunduğu bölgeye saldırıların yoğunlaşacağı duyuruldu.

Bölgeye yönelik askeri faaliyetlerin "birkaç gün daha devam edeceğini" aktaran İsrail ordusu, El Halil'de askeri operasyon bölgesinde bulunan Filistinlilerin arama ve sorgulama sonrasında belirlenen üç noktadan ayrılmalarına izin verileceğini kaydetti.

Askeri operasyon adı altındaki baskınların ve saldırıların, İsrail iç istihbarat teşkilatı "Şin-Bet (Şabak), sınır polisi ve sivil idarenin işbirliğiyle" düzenlendiği bildirildi.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun 20 askeri araçla El Halil'e girerken işaret fişekleri ateşlediği bilgisini verdi.

El Halil ve Halhul askeri kordona alındı

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ve Walla internet sitesinde yer alan haberlerde, ordunun El Halil ve Halhul bölgelerinin "askeri kordona" alındığı, kentlere giriş ve çıkışları yasakladığı belirtildi.

Haberde, söz konusu kısıtlamaların geniş çaplı arama-tarama faaliyetleri ve Filistinlilerin evlerine düzenlenen baskınlarla eş zamanlı yürütüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun, "yeni eylemleri önleme" iddiasıyla Batı Şeria genelinde "Gri Sürgüler" adı verilen askeri bir uygulamayı devreye soktuğu, Nablus, Cenin ve Eriha dahil Filistinlilere ait araçları aramaya başladığı aktarıldı.

İsrail Kanal 13 televizyonu da ordu birlikleri ile sınır polisinin El Halil kenti ile çevre köylerde saldırı operasyonlarına başladığını, Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlendiğini, ordunun geniş çaplı gözaltı dalgaları gerçekleştirdiğini aktardı.

Yedioth Ahronoth'un askeri yetkililere dayandırdığı haberde ise İsrail güçlerinin, olaylara karıştığı iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkıma hazırlık amacıyla çalışmalarına başladığı ve olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişileri sorguladığı ifade edildi.

Israel Hayom gazetesi de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, 98. Tümen'in bölgeye sevk edilmesi dahil El Halil'deki askeri varlığın takviye edileceğini duyurduğunu ve ordunun tüm cephelerde en yüksek alarm durumunda olduğunu aktardı.

El Halil'de kontrol noktasında çatışma

El Halil'deki bir kontrol noktasında dün sabah çıkan çatışmada, 2 Filistinli hayatını kaybederken, 2 İsrail askeri ölmüş, ordu olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını açıklamıştı.

Netanyahu, silahlı çatışmanın ardından El Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermişti.

Kaynak: AA
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