İsrail Ordusundan İslam Eğitimi Kararı

İsrail ordusu Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN), 7 Ekim başarısızlığının ardından İslam çalışmalarına ağırlık verme kararı aldı.

Yerel basındaki haberlere göre, AMAN tüm subay ve askerlerin İslam çalışmaları ile Arapça konusunda zorunlu eğitimlere başlamasına karar verdi.

AMAN Başkanı Shlomi Binder tarafından alınan kararla istihbarat direktörlüğünde görevli tüm subay ve askerlerin, çalıştıkları alanla ilgili olmasa bile İslam'ı öğrenmek zorunda olacağı ve tüm rütbeler için çeşitli kurslarda temel Arapça derslerinin zorunlu hale geleceği belirtildi.

Bu kapsamda eğitim sistemi içinde İslam ve Arapça öğrenimi için bir bölüm kurulacağı ve tercüme edilmiş istihbaratı inceleyen personel de dahil tüm araştırmacıların Arapça öğrenmekten sorumlu tutulacağı aktarıldı.

Bir kaç yıl içinde askeri istihbaratta görevli subayların Arapçayı akıcı bir şekilde konuşması ve İslam'ı derinlemesine anlamasının hedeflendiğine dikkati çekildi.

Gelecek yıl askeri istihbarat personelinin tamamının zorunlu İslami eğitim, yarısının ise Arapça eğitimi almaya başlayacağı kaydedildi.

Orta Doğu çalışmalarını teşvik eden ve 6 yıl önce kaynak eksikliği nedeniyle kapanan Telem Departmanı'nın yeniden açılarak ortaokul ve liselerde öğrencilerin Orta Doğu çalışmalarına yönlendirileceği bildirildi.

Bunun yanında, AMAN personelinin Yemen ve Irak lehçelerini daha iyi anlaması için kurslar başlatılacağı belirtildi.

Üst düzey bir AMAN yetkilisinin "Şimdiye kadar kültür, dil ve İslam alanlarında yeterince iyi değildik. Bu alanlarda kendimizi geliştirmeliyiz. İstihbarat askerlerini ve subaylarını köyde büyümüş Arap çocuklarına dönüştüremeyiz, ancak onlara dil ve kültürü öğreterek şüphecilik ve derin gözlem yeteneği aşılayabiliriz." ifadelerine yer verildi.