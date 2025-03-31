İsrail Ordusunun Saldırı Soruşturması: Ciddi Güvenlik Açıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusunun Saldırı Soruşturması: Ciddi Güvenlik Açıkları

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim saldırısındaki güvenlik eksikliklerini ve istihbarat hatalarını ortaya koydu.

31.03.2025 05:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili yürüttüğü soruşturmalarda, ciddi güvenlik açıklarına dair çarpıcı bulgulara ulaştı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Hamas unsurlarının sabahın erken saatlerinde Gazze'nin kuzeyinde yer alan Erez sınır kapısına yönelik söz konusu saldırısına ilişkin soruşturmasının ciddi istihbarat, hazırlık, organizasyon, koordinasyon ve liderlik eksiklikleri yaşandığını ortaya koyduğu belirtildi.

Hamas mensuplarının Erez sınır kapısını sadece yarım saatten kısa bir sürede aştığı ve Erez üssünün yalnızca 120 Filistinli tarafından ele geçirildiği aktarılan haberde, saldırının gerçekleştiği saatlerde askeri birliklerin organize hareket edemediği, bazı üst düzey subayların çatışma sırasında sığınaklara çekilerek yönetimi uzaktan sağlamaya çalıştığı ifade edildi.

Haberde, Erez geçidinde saldırının ilk saatlerinde 9 İsrail askerinin öldürülmesi ve 3'ünün esir alınmasına rağmen, bölgeye takviye birliklerin ancak öğleden sonraya doğru ulaşabildiği kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Aksa Tufanı, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusunun Saldırı Soruşturması: Ciddi Güvenlik Açıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme
İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş’a yakışmadı İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş'a yakışmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
Sergen Yalçın’dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur
Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk’a patladı: Ne alaka hocam Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam
Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
Hayatını kaybeden Volkan Konak’ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede fenalaştı Ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede fenalaştı
Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

01:56 Hayatını kaybeden Volkan Konak’ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede fenalaştı Ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede fenalaştı
21:56 Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
21:44 İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
11:43 Dilenciler lüks araçlarla ’’Mesaiye’’ geldi Dilenciler lüks araçlarla ''Mesaiye'' geldi
11:38 Cengiz Ünder, ABD’de bir ilki yaşadı Cengiz Ünder, ABD'de bir ilki yaşadı
11:01 Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
10:57 Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk’a patladı: Ne alaka hocam Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam
10:38 Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
10:36 Sergen Yalçın’dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
09:59 İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş’a yakışmadı İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş'a yakışmadı
09:49 Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 06:43:19. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordusunun Saldırı Soruşturması: Ciddi Güvenlik Açıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement