İsrail Saldırıları Tarımı Vurdu - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Tarımı Vurdu

Tammun Belediye Başkanı, İsrail'in saldırıları sonucu tarım ve hayvancılıkta büyük kayıplar yaşandığını belirtti.

07.02.2025 18:16
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tammun Belediye Başkanı Nacih Beni Avde, İsrail'in kasabaya yönelik 6 gündür sürdürdüğü saldırılarının tarım ve hayvancılık sektöründe büyük kayıplara yol açtığını söyledi.

Beni Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Tammun kasabasında insansız hava araçlarıyla yaklaşık 15 saldırı düzenleyerek askeri saldırılarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Devam eden askeri saldırılar nedeniyle kasabada durumun oldukça zor olduğunu kaydeden Beni Avde, İsrail ordusunun, kasabanın birçok mahallesine baskın düzenleyerek evlerde aramalar ve tahribat yaptığını, Cebel Mahallesi'ni de sıkı kuşatma altına aldığını aktardı.

Beni Avde, İsrail ordusunun, yaklaşık 3 kilometrelik caddeyi buldozerlerle kazıyarak altyapıyı tahrip ettiğini, bunun da kasabanın geniş bölgelerinde elektrik ve su kesintilerine yol açtığını dile getirdi.

Başkan Beni Avde, ordunun, belediye ekiplerinin hizmetleri yeniden sağlama çalışmalarına izin vermediğini ve henüz erişim izni verilmeyen, yiyecek ve ilaç sıkıntısı çeken evler olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun, kasabada insansız hava araçlarıyla yaklaşık 15 bombalama eylemi gerçekleştirdiğini ifade eden Beni Avde, tamamı boş yerlere düzenlenen bu saldırıların amacının vatandaşları korkutmak olduğuna dikkat çekti.

Beni Avde, "Tammun, yaklaşık 2 bin dönümlük sera, yaklaşık 4 bin dönümlük açık tarım alanı ve büyük bir hayvan varlığına sahip, tam bir tarım kasabasıdır; ancak bunların tümü, askeri operasyonlar ve çiftçilerin tarlalarına ve çiftliklerine ulaşmalarının engellenmesi sonucu telef olmakla karşı karşıya. Tarım başta olmak üzere tüm sektörlerde büyük kayıplar yaşanacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

İsrail ordusu, Tubas iline bağlı Tammun kasabası ile El-Faria Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını altıncı gününde de sürdürüyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları

Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin ardından İsrail ordusunun, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu 27 Ocak'ta saldırılarını Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, 2 Şubat'ta da Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletmişti.

Kaynak: AA

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