İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular - Son Dakika
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İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

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İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki bir hedefi vurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz saldırıya ilişkin yaptığı ortak açıklamada "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır" ifadelerini kullandı. Katz, dün başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

02.05.2025 05:28  Güncelleme: 08:49
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İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu bildirildi.

"DÜRZİLERE YÖNELİK HİÇBİR TEHDİDE İZİN VERMEYİZ"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret edilerek, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadeleri kullanıldı.

"BU SURİYE REJİMİNE AÇIK BİR MESAJDIR"

Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

ŞAM YÖNETİMİNİ AÇIK AÇIK TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Katz, dün, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulunmuştu. Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz" ifadesini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da dün bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, 30 Nisan'da Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan toplam 5 Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e getirildiği bildirilmişti.

Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını bildirmişti.

İsrail\'den Şam\'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abdullah Bayraktar:
    Hey gidi şarah boş konuşma yarah yarah ;)) 6 8 Yanıtla
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