İsrail Suriye'de 10 Hedefi Vurdu

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İsrail, 61 yıllık Baas rejimini deviren grupların kontrolündeki Suriye'de, gün içinde 10 silah deposu ve askeri tesise saldırı düzenledi.

AA'nın muhaliflere ait uçak gözlem evi yetkililerinden aldığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Şam Mezze Askeri Havalimanı, Kuneytra Gara, Menket Elhadap, Şam Güvenli Emniyet Bölgesi, Kuneytra Tel Sham, Şam Askeri Bilim Merkezi, Dera ili kırsalındaki Tel Akrabe, Kalkale Askeri Üssü, Dera'daki Tel Tealep ve Gıyta beldesinde bazı noktaları vurdu.

Hedef alınan yerler stratejik askeri tesisler ve silah depolarının bulunduğu noktalar olarak biliniyor.

İsrail basını: "Mühimmatların isyancıların eline geçmesi engelleniyor"

Haaretz'e konuşan İsrail ordusu kaynakları, "İsrail güçlerinin son günlerde, İsrail'e tehdit oluşturan mühimmatları ve isyancılar tarafından ele geçirilme riski altında olan Suriye hava savunma sistemlerini hedef aldığını" duyurmuştu.

Suriye ordusunun çöküşünün aşırılıkçıların İsrail ile tampon bölgeye girmesine yol açabileceğinden endişe duyulduğunu ve bu nedenle İsrail güçlerinin bölgeye konuşlandırıldığını öne süren kaynaklara göre, ordu, yedek güçlerin gerekebileceği senaryoya da hazırlanıyor.

İsrail basınında son günlerde, Tel Aviv yönetiminin Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejiminin devrilmesinin ardından başta kimyasal silahlar olmak üzere kilit öneme sahip silahların kontrolünün Baas rejimini deviren grupların eline geçmesinden endişe ettiğine yönelik haberlere yer veriliyor.

?İsrail ordusu, Suriye'deki gruplardan "tehdit algılıyor"

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Hermon (Şeyh) Dağı'nı işgal ettiğini doğrulamıştı.

Haberde, İsrail ordusu hava kuvvetlerine bağlı birliklerin Baas rejimini deviren gruplardan gelecek "olası tehditlere" karşı savunma pozisyonlarını tahkim etmek amacıyla Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdiği kaydedilmişti.

İsrail ordusunun işgal için başlattığı operasyonun, Baas rejimini deviren grupların İsrail sınırındaki Suriye ordusu pozisyonlarını ele geçirmeye başlamasından sonra gerçekleştiği belirtilmişti.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.