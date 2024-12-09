İsrail Suriye'de 100 Hedefi Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Suriye'de 100 Hedefi Vurdu

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrinin ardından Suriye'de 100 hedefe hava saldırısı düzenledi.

09.12.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde bu akşam düzenlediği hava saldırılarında 100 ayrı hedefi vurduğu bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre, İsrail ordusu, bu akşam itibarıyla Suriye geneline düzenlediği hava saldırılarında 100 hedefi vurdu.

Habere göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Hermon (Şeyh) Dağı'nın Suriye tarafını işgal etmesinin ardından Suriye genelinde onlarca stratejik noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde ise İsrail'in, Suriye ordusunun Esed rejiminden kalan askeri kapasitesini azaltmak için elinden gelen azami çabayı sarf ettiği, ordunun, Suriye geneline yayılan çok kapsamlı bir saldırı dalgası başlattığı ifade edildi.

Habere göre, İsrail savaş uçakları, askeri üsler, hava savunma üsleri, istihbarat karargahlarının yanı sıra uzun ile kısa menzilli füze depoları, hava savunma sistemleri, silah üretim merkezleri, konvansiyonel olmayan silah stoklarını hedef aldı.

Şeyh Dağı'nın Suriye tarafının işgali ve Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye asker konuşlandırmak gibi kara saldırılarına ek olarak İsrail ordusu, son birkaç gün içinde Suriye'nin güneyindeki Dera'dan başkent Şam'a ve kuzeydeki Maysaf'a kadar olan bölgelerdeki hedefleri vurdu.

Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin imha edilmesinin İsrail'in ülkeye düzenlediği hava saldırılarının rahatça icra edebileceği anlamına geldiği de belirtildi.

İsrail ordusundan saldırılar öncesi yapılan açıklamada, İsrail sınırına yakın olan Kuneytra ili, Avfaniyye, Hamidiye, Batı Samdaniyye ve Kahtaniyye belde ve köyleri sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yapılmıştı.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

Ordu, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye ile arasındaki tampon bölgeye 8 Aralık'ta kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Suriye'de 100 Hedefi Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:25 İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü! İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
23:13 Şam yolunda tarihi görüntüler Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
11:40 Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti
11:25 Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
10:49 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı
10:39 Sahte doktorun muayenehanesine baskın: Çok sayıda ilaç ve para ele geçirildi Sahte doktorun muayenehanesine baskın: Çok sayıda ilaç ve para ele geçirildi
10:38 İstanbul’da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı
10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
10:16 Domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti Domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti
10:03 Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam’daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi
09:36 Esad’ı kaçıran uçak düştü mü Bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Bir anda radardan kayboldu
09:13 Ali Babacan’dan 6’lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız Ali Babacan'dan 6'lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 02:15:53. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Suriye'de 100 Hedefi Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.