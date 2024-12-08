İsrail, Suriye'deki Mühimmat Depotlarını Hedef Aldı

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(ANKARA) - İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in " Suriye'nin güneyi ve Şam'daki mühimmat depolarını, silahlı muhalif grupların eline geçmesinden endişe duyduğu için hedef aldığını" bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "İsrail ordusunun Suriye'nin güneyi ve Şam'daki mühimmat depolarını, silahlı muhalif grupların eline geçmesinden endişe duydukları için" vurduğunu açıkladı.

Öte yandan, Al-Watan gazetesine göre, Şam'ın batısındaki Mezzeh bölgesinde güçlü bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Mezzeh, İran Büyükelçiliği de dahil olmak üzere, bazı diplomatik misyonlar ve konutlar bulunduğu bir bölge iken El Kaide bağlantılı HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar kısa bir süre önce bu bölgedeki İran Büyükelçiliğini de hedef almıştı.