İsrail, Suriye İşgalinin Kalıcılığını Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Suriye İşgalinin Kalıcılığını Vurguladı

İsrail Savunma Bakanı Katz, işgal altındaki Suriye topraklarında kalıcı planları olduğunu açıkladı.

12.03.2025 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Hermon Dağı'nda (Cebel eş-Şeyh) işgalin kalıcı olacağı mesajını yineleyerek, ordunun bunun için hazırlık yaptığını söyledi.

Cebel eş-Şeyh'i ziyaret eden ve burada İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Katz, İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarını işaret ederek "Süresiz olarak burada kalıyoruz." dedi.

Katz, Suriye'de son günlerde yaşanan olaylara dikkati çekerek, İsrail'in güvenliğine ilişkin tehditler tespit ettiklerini savundu. Katz, "Suriye'de (İsrail'in güvenliği için) daha fazla tehdit tespit ediyoruz." iddiasında bulundu.

İsrail ordusunun, hazırlıklarını işgali sürdürmek üzerine yaptığını belirten Katz, Suriye topraklarının derinliklerinde iki İsrail ordusu karakolunun olduğunu itiraf etti.

Katz, Suriye'nin güneyinde hiçbir silahlı unsur bulunmaması için İsrail hava kuvvetlerinin bölgede yaklaşık 40 hedefe saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Suriye'deki Dürzileri İsrail'in yanına çekme çabasını da sürdüren Katz, "Dürzilere karşı herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz." diye konuştu.

Katz, daha önce Gazze'deki İsrailli esirlerin bulunduğu bölgelere saldırı düzenlediği ortaya çıkan İsrail'in esirlerin bulunduğu bölgelere "asla" saldırmayacağını da iddia ederek, İsrailli esirlerin "kutsal" olduğunu ileri sürdü.

Suriye'deki yüz Dürzi, İsrail'i ziyaret edecek

Öte yandan, Suriye'den yaklaşık yüz Dürzi cemaati mensubunun hafta sonu İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

İsrail'e gelecek Dürzilerin dini bir gezi gerçekleştireceği ve mezar ziyaretlerinde bulunacağı aktarıldı.

Katz'ın daha önce duyurduğu Suriyeli Dürzilere işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmaları için girişlerine izin verilmesinin de ileriki günlerde uygulamaya geçirileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Suriye İşgalinin Kalıcılığını Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı
4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
“Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

01:03 MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı
22:58 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
22:58 Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
20:20 Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
09:19 “Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
09:19 Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
09:09 Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
09:05 Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
09:05 Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
08:41 Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 03:17:18. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Suriye İşgalinin Kalıcılığını Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.