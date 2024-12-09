İsrail, Suriye'ye Açık Giriş Yaptı

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(ANKARA) - ABD merkezli New York Times, İsrail Savunma Güçlerinin (IDF) İsrail- Suriye sınırındaki silahtan arındırılmış bölgeyi geçerek 51 yıl sonra ilk kez açık bir şekilde Suriye topraklarına girdiğini aktardı. IDF İstihbarat Dairesi Başkanı Şlomi Binder, bölgedeki Dürzi topluluğunun dini lideri Şeyh Muvaffak Tarif ile bir araya gelerek Suriye'deki durumun Dürzi topluluğu üzerindeki etkilerini görüştü.

ABD merkezli NYT, Suriye'nin başkenti Şam'ın kısa bir süre içinde HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı muhalif gruplara bırakılmasının ardından İsrail Savunma Güçlerinin (IDF), İsrail-Suriye sınırındaki silahtan arındırılmış tampon bölgenin ötesine geçtiğini belirtti. İsrailli yetkililerden alınan bilgilere dayandırılan haberde, IDF'nin Suriye tarafındaki Hermon Dağı'nın zirvesinin yanı sıra kritik önemdeki birkaç noktanın daha kontrolünü ele geçirdiği aktarıldı.

IDF, Lübnan'daki Hizbullah'ın tedarik hatlarını hedef almak gerekçesiyle daha önce de bu bölgedeki hedefleri vurduğunu açıkça belirtmişti. Ancak IDF, Mısır ve Suriye ile İsrail arasındaki Ekim Savaşı'nın 1973'te sonlanmasının ardından ilk kez açık bir şekilde kara birliklerini Suriye topraklarına gönderiyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail'in "Suriye topraklarına asker konuşlandırdığını" ifade etmiş ancak konuya ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.

İsrail Hava Kuvvetleri de hafta sonu boyunca, Suriye'deki silahlı muhalefetin eline geçebilecek ve İsrail tarafından stratejik tehdit olarak görülen, Suriye hükümetine ait askeri varlıkları yok etmek amacıyla Suriye'deki hedeflere saldırılar düzenlediğini açıkladı. Bu saldırıların İsrail'in güvenliği açısından risk oluşturabilecek unsurları hedef aldığı belirtildi.

Öte yandan IDF Sözcüsü Avichay Adraee, IDF İstihbarat Dairesi Başkanı Şlomi Binder'in Golan Tepeleri ve çevresindeki Dürzi topluluğunun dini lideri Şeyh Muvaffak Tarif ile Suriye'deki durumun Dürzi topluluğu üzerindeki etkilerini görüştüğünü bildirdi.