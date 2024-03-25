İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, askerin çocuğa şiddet uygulamasını savundu

Güncel

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde Filistinli bir çocuğun üzerindeki kıyafeti çıkarttırıp sonra da çocuğa tokat atan İsrail askerinin "ordunun değerlerine uygun hareket ettiğini" belirterek asker hakkında soruşturma açma kararını eleştirdi.

Ben-Gvir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı Şeria'nın el-Halil kentinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan bir İsrail askerinin Filistinli çocuğun üzerini çıkarttırıp sonra çocuğa tokat attığı görüntüler nedeniyle ordunun olay hakkında soruşturma açma kararını eleştirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Ordu sözcülüğü "İsrail ordusunun değerlerine aykırı bu ciddi olayın soruşturulacağını" bildirdi.

Bu haberi sosyal medya hesabında alıntılayan Ben-Gvir, "Halil kentinde Yahudilerin öldürülmesi için tahrik içeren bir tişörtü çıkarttıran askere tam destek verilmeli. İsrail ordusunun düşmana gücünü gösteren herhangi bir savaşçıyı dışlaması, kabul edilemez ve sinir bozucu. Bu Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan kaynaklanıyor. Asker, kendisinden beklendiği gibi ve İsrail ordusunun değerlerine uygun hareket etmiştir." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada, Halil kentinde bir markette çekilen güvenlik kamerası kayıtlarında 10 yaşlarında Filistinli bir çocuğun küçük kardeşi ve annesiyle alışveriş yaptığı sırada markete giren tam teçhizatlı ve silahlı 4 İsrail askerinden biri, yanına çağırdığı Filistinli çocuğun "silah figürlü" tişörtünü çıkarttırdığı sonra çocuğa tokat attığı görüntüler tepki toplamıştı.

Filistinlilerin arasında "şeytanın avukatı" olarak tanınıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymiş, aşırı görüşleri nedeniyle askerlikten "ideolojik çürük" olarak terhis edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2023'te göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Ben-Gvir, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, bakanlığının 7 Ekim'den bu yana 100 bin silah ruhsatını onayladığını söylemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayan Yahudi yerleşimcileri silahlandırma kampanyası yürüten aşırı sağcı Bakan, bunun İsrail'i daha güvenli hale getirdiğini iddia etmişti.

Silah ruhsatı talepleri 7 Ekim'in ardından artarken, Haaretz gazetesine göre binlerce silah ruhsatının yasa dışı şekilde verildiği belirtilmişti.

Bakan Ben-Gvir daha önce iki kez Filistinlileri kişisel tabancasıyla tehdit etmişti.