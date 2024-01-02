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İsrail Üniversiteleri Yeniden Eğitime Başladı

İsrail'deki üniversiteler, 3 aylık ertelemenin ardından yeniden eğitime başladı. Üniversite öğrencilerinin yaklaşık %30'u yedek kuvvetlerde görev yaparken, üniversitelerdeki bazı öğretim üyeleri ve çalışan personel de yedek askerlik görevini yerine getiriyor. Ülke genelindeki yedek asker sayısı 360 bine ulaşırken, bu durum üniversite eğitim sisteminde bir kaosa neden oluyor.

İsrail Üniversiteleri Yeniden Eğitime Başladı
02.01.2024 - 00:11,
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İsrail'deki üniversitelerin, 3 aylık ertelemenin ardından yeniden eğitime başladığı bildirildi.

Times of İsrael haber sitesi, konuya ilişkin haberinde, tüm üniversite öğrencilerinin tahminen yüzde 30'unun, yedek kuvvetlerde görev yaptığını duyurdu.

Silah altına alınan üniversite öğrencilerinin bazı tahminlere göre yaklaşık 100 bin asker olduğuna dikkat çekilen haberde, bunların yanı sıra üniversitelerde bazı öğretim üyelerinin ve çalışan personelin de yedek kuvvetlerde görev yaptığı belirtildi.

Orduya yedek asker celbinin ise 360 bine çıktığına işaret edilen haberde, bunun ülke tarihinde en büyük rakam olduğu ve üniversite eğitim sisteminde bir kaosa neden olduğu vurgulandı.

Tel Aviv Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Daniel Zielber, siteye yaptığı açıklamada, arkadaşlarının birçoğunun henüz yedek asker olarak görevde olduğunu belirtti.

Haberde, yedek asker olarak görev yapan öğrencilerin birkaç hafta içinde eğitimlerine başlamaya imkan veren önerinin, Üniversite Rektörleri Derneği ile İsrail ordusu yetkilileri tarafından uzlaşıyla kabul edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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