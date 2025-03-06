İsrail ve ABD'den Ortak Askeri Tatbikat - Son Dakika
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İsrail ve ABD'den Ortak Askeri Tatbikat

İsrail ve ABD hava kuvvetleri, B-52 ve F-35 uçaklarıyla ortak tatbikat düzenledi.

06.03.2025 14:16
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İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin dün düzenlediği askeri tatbikatta, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 stratejik bombardıman uçağı İsrail'e ait F-35'lerle birlikte uçtu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin "bir dizi senaryo için entegre yetenekler oluşturmayı hedefleyen ortak askeri tatbikat" düzenlediği kaydedildi.

Tatbikatın iki ülke arasında devam eden işbirliğini güçlendirmeyi ve sürdürmeyi amaçladığı belirtildi.

Tatbikat kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 ve F-15 savaş uçaklarının, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 stratejik bombardıman uçağıyla birlikte uçtuğu aktarılan açıklamada, uçuş sırasında ABD ve İsrail unsurlarının, "çeşitli bölgesel tehditlere karşı koyma kabiliyetlerini arttırmak için iki ordu arasında operasyonel koordinasyon pratiği yaptığı" vurgulandı.

İsrail basını, Orta Doğu'daki gelişmeler ve tehditler kapsamında bu tatbikatın İran'a bir mesaj niteliğinde olduğu kaydedildi.

Ortak tatbikata, onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı ve stratejik bombardıman uçağının katıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve ABD'den Ortak Askeri Tatbikat - Son Dakika

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