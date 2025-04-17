İsrailli Akademisyenlerden Trump'a Antisemitizm Tepkisi - Son Dakika
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İsrailli Akademisyenlerden Trump'a Antisemitizm Tepkisi

İsrailli 200 akademisyen, Trump'ı üniversiteleri hedef almakla antisemitizmi kullanmakla kınadı.

17.04.2025 18:40
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İsrailli bir grup akademisyen ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkedeki üniversiteleri hedef almak için antisemitizmi kullanmakla suçlayarak bunu kınadı.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrailli 200'den fazla akademisyenin ABD'de Filistinli ve Filistin yanlısı öğrencilere yönelik tutumdan duydukları endişeyi bir mektupla dile getirdikleri belirtildi.

İsrailli akademisyenler, Trump'ın ABD'deki bazı üniversiteleri hedef almak için antisemitizmi kullandığını ve bunu da kınadıklarını kaydetti.

Mektupta, "ABD akademisindeki Filistin yanlısı sesleri susturmak veya cezalandırmak için Yahudi öğrencilerin güvenliğinin kullanılmasını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Filistin yanlısı kampüslere ekonomik abluka

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde.

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Bunun yanı sıra Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

Öğrenciler gözaltına alınmıştı

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Benzer gerekçelerle Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

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