İsrailli asker Ramallah\'ta bıçaklı saldırıda yaralandı

İsrailli bir askerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bıçaklı saldırıda hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonuna göre, Ramallah kentindeki bir kontrol noktasında düzenlenen bıçaklı eylem sonucu İsrailli bir asker yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Rantis Köyü güzergahındaki kontrol noktasında bir askeri hafif yaralayan Rami Hamza Belut isimli kişinin yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kişinin "Hamas mensubu olduğu ve bıçaklı eylem öncesinde vasiyet hazırladığı" savunuldu.