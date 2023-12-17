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İsrailli asker Ramallah'ta bıçaklı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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İsrailli asker Ramallah'ta bıçaklı saldırıda yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir kontrol noktasında düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu İsrailli bir asker hafif yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren Rami Hamza Belut isimli kişi ise yakalandı ve Hamas mensubu olduğu iddia edildi.

İsrailli asker Ramallah\'ta bıçaklı saldırıda yaralandı
17.12.2023 - 19:47,
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İsrailli bir askerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bıçaklı saldırıda hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonuna göre, Ramallah kentindeki bir kontrol noktasında düzenlenen bıçaklı eylem sonucu İsrailli bir asker yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Rantis Köyü güzergahındaki kontrol noktasında bir askeri hafif yaralayan Rami Hamza Belut isimli kişinin yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kişinin "Hamas mensubu olduğu ve bıçaklı eylem öncesinde vasiyet hazırladığı" savunuldu.

Kaynak: AA
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