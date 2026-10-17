İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 101. duruşmada 7 tutuklu sanığı tahliye etti - Son Dakika
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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 101. duruşmada 7 tutuklu sanığı tahliye etti

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İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 101. duruşmasında 53’ü tutuklu 436 sanıktan 7’sinin tahliyesine karar verildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi diğer tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 101. duruşmasında 7 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada verilen aradan sonra tahliyeye ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Park ve Bahçeler Dairesi personeli Tolga Kılıç, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdür Vekili Fatih Temür, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, eski Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaaslan, özel şirket çalışanı Adem Başer, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü Nilgün Cendek'in tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamına hükmederek, tüm tutuksuz sanıkların "konutu terk etmeme" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, bazı tutuksuz sanıkların "yurt dışına çıkış yasağı" tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

Duruşma, 2 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA
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