İstanbul'a Sağanak Yağış Uyarısı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısı yayınlandı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısı yayınladı. Bugün öğleden sonra Poyraz beklenirken, özellikle akşam saat 18.00'dan sonra fırtına ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan İstanbul genelinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı da uyarı yapıldı. AKOM, hafta boyunca İstanbul'da sıcaklıkların 29-32 derece aralığında değişeceğini, cuma öğle saatlerine kadar gök gürültülü, şimşekli yerel sağanak yağışların etkili olacağını ifade etti. Vatandaşlar, ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Açıklamada, "Halihazırda mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, 10 Ağustos Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 1- 3 derece üzerinde yükseleceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.