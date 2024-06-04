İstanbul Adalet Sarayı'nda Tutuklu Şahıs İntihar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Adalet Sarayı'nda Tutuklu Şahıs İntihar Etti

Geniş Video İzle

İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklu olan Zekeriya Tokur, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından 6. kattan atlayarak hayatını kaybetti.

04.06.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melihcan ÇALIŞKAN/ İSTANBUL ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan 35 yaşındaki Zekeriya Tokur, adliyenin 6. katından atladı. Tokur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tokur'un kız kardeşinin aldırdığı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle adliyeye getirildiği öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Zekeriya Tokur hakkında kız kardeşi, kendisinden uyuşturucu parası istediği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 Mayıs'ta uzaklaştırma kararı aldırdı. Tokur, uzaklaştırma kararını ihlal ederek kız kardeşiyle annesinin bulunduğu eve uyuşturucu parası istemek için gitti. Tarafların tartışması üzerine Tokur'un kız kardeşi KADES uygulamasından durumu polis ekiplerine haber verdi.

6. KATTAN ATLADI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Tokur'un Sulh Ceza Hakimliği'ndeki savunmasında, "Aramızda itişme olmadı, ablam beni itti. Ben dokunmadım, para istediğim doğrudur, evi yakacağımı söylemedim. Eve gittiğime de pişman oldum, evde yaşamıyordum. Uzun süredir sokakta kalıyorum. Bu da benim için zaten son, affınıza sığınıyorum." dediği öğrenildi.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce şüphelinin uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ifade edilerek tutuklanmasına karar verildi.Karar sonrasında Tokur, yanındaki polislerden kurtularak 6. kattan kendini aşağı bıraktı. Tokur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Tokur'un cenazesi olay yerinden kaldırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Adalet Sarayı\'nda Tutuklu Şahıs İntihar Etti
Kaynak: DHA

İstanbul, Olaylar, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Adalet Sarayı'nda Tutuklu Şahıs İntihar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
17:06 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor Bomba iddiaya yalanlama geldi FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
17:20 Mourinho’dan sonra bir darbe daha Aziz Yıldırım’ın en yakını Ali Koç’un yanına geçti Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti
17:07 CHP lideri Özel’den İYİ Partili Çömez’e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı
16:52 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray İşte sezonun kart şampiyonu Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 18:20:42. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Adalet Sarayı'nda Tutuklu Şahıs İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement