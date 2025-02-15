İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika
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İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Arttı

İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Arttı

İstanbul'daki barajların doluluk oranı, etkili olan kar yağışlarıyla birlikte yüzde 60.46'ya yükseldi. Elmalı Barajı tamamen dolarken, diğer barajlarda da artışlar gözlemlendi.

15.02.2025 12:48  Güncelleme: 12:53
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Ali AKSOYER/İSTANBULİSTANBUL'da etkili olan yağışlı havalar barajlara yaradı. İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranları yüzde 60.46 olarak ölçüldü. Elmalı Barajında doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, baraj göllerinde kuruyan alanlar yeniden suyla doldu.

İstanbul'da şubat ayı içinde etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte yaşanan kar yağışlarıyla baraj doluluk oranları artışa geçti. İSKİ bugün itibariyle yaptığı ölçümlerde doluluk oranlarını yüzde 60.46 olarak ölçtü. Karların erimesi, baraj göllerini besleyen derelerin debilerinin artmasıyla Şubat ayı içinde doluluk oranlarında yaklaşık yüzdü 10'luk bir artış yaşandığı belirtildi. Ancak genel istatistik verilerine bakıldığında yaşanan bu artışa rağmen baraj doluluk oranları geçen yılın gerisinde kaldı. Geçen yıl bu tarihte yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranı yüzde 73.25 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'a su veren Elmalı Barajı'nda doluluk oranı bugün yüzde 100 olarak ölçüldü. İstanbul'un kuzeyinde bulunan ve kısa bir süre önce adeta kuruyan Kazandere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 76.83, Papuçdere barajında 53.01'e ulaştı.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları şöyle: Ömerli %68.44, Darlık %58.74, Elmalı %100, Terkos %61.27, Alibeyköy %48.9, Büyükçekmece %57.3, Sazlıdere %47.86, Istarnacalar %48.91, Kazandere %76.83,

Papuçdere %53.01

Kaynak: DHA

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