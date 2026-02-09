Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
09.02.2026 14:22  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Videosu

Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası ile soruşturma başlatıldı. Toroğlu "Dursun Özbek, federasyon başkanına gizli görüşmede 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık' demiş" ifadesini kullanmıştı.

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya ilişkin 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Toroğlu, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle; "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası bakımından re'sen soruşturma işlemine başlanılmıştır.

Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"

NE DEMİŞTİ?

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir TV programında, " Dursun Özbek, federasyon başkanına gizli görüşmede 'biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık' demiş" sözlerini kullanmıştı.

Erman Toroğlu, Dursun Özbek, Sözler, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • qf4xkq9xwr qf4xkq9xwr:
    doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar.. 172 186 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    yargı ağır işliyor zeydan karalar neden yattı içerdfe 7ay dedi adamı bir gecede afaroz ettiler :) sonra ülke hukuk devleti diyor gukuk bakanı 20 6
  • mahmut mahmut:
    Sözcü'ye geçti diye olabilir mi ? Yoksa yanıltıcı bilgi yayıyor gerçekten ... 86 65 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    enman Toroğlu Ahmet Çakar bunların ülke futbolu ile alakaları acaba nasıl izlerler mantığıyla hareket eden tipler TV yasaklanmalı bunlara. 120 25 Yanıtla
  • 9dfn9qs5ks 9dfn9qs5ks:
    eğer erman toroğlu hüküm giymez beraat ederse ozaman anlattıkları doğrudur. 93 25 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    demekki ucu birilerine dokunmuş anlattıkları doğru olmazsa neden böyle gözaltına alınsın yıllardır böyle sivri dilli yorumculuk yapıyor ve yine o atasözümüz yine akıllata gelir ateş olmayan yerden duman çıkmaz inşallah gerçekler ortaya çıkar ve futbolu bu duruma getirenler hak ettikleri cezayı çekerler... 48 18 Yanıtla
    emrah bakansız emrah bakansız:
    yıllardır nerde bu savcılık dimi 4 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:19
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 17:17:40. #7.11#
SON DAKİKA: Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.