İstanbul\'da 2024\'e silahla ateş açarak tehlike yarattılar

İSTANBUL'da 2024 yılına girerken, silahla havaya ateş açarak yeni yılı karşılayanlar tehlikeye davetiye çıkardı. Anadolu yakasının farklı noktalarında yaşanan olaylar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 2024 yılına girerken, yapılan kutlamalarda 'şehir magandaları' havaya ateş açtı. Ataşehir'de uzun namlulu silahla havaya ateş açarak yapılan kutlama dikkat çekerken, Pendik'te de bir kişi yeni yıla silahla havaya ateş açarak girdi. Havaya ateş açarken aynı zaman da kendisini görüntüleyen arkadaşına 'Çek çek' demeyi de ihmal etmedi. Çekmeköy'de ise bir kişi, yolda yürürken havaya ateş açarak yeni yılı kutladı. Kutlama adı altında tehlikeye davetiye çıkaran olaylar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.