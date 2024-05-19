İstanbul\'da 33 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da sokak satıcıları ile uyuşturucuyla ilgili suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı-sokak satıcısı" olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, başta Beykoz ve Kağıthane ilçeleri olmak üzere kent genelinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptığı belirlenen "torbacı-sokak satıcısı" 29 zanlı ile uyuşturucuyla ilgili suçlardan aranan 12 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli türlerde yaklaşık 1 kilo 150 gram uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 200 liraya da el konuldu.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.