İstanbul'da 36,5 Milyon Dolar Değerinde Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da 36,5 Milyon Dolar Değerinde Kokain Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-15' operasyonunda piyasa değeri 36,5 milyon dolar olan 365 kilo kokain ele geçirildi. 12 kişi tutuklandı, şüphelilerin kokaini kayıklarla taşırken görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

10.03.2025 16:27  Güncelleme: 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'da, piyasa değeri 36,5 milyon dolar olan 365 kilo kokainin ele geçirildiği, 12 kişinin tutuklandığı 'Narkokapan-15' operasyonunun detaylarına DHA muhabirleri ulaştı. Operasyonda güverteye düşen bir kaşkolda yapılan DNA incelemesiyle şüphelilerden birinin kimliği tespit edildi. Kayıklarla tersaneye gelen şüphelilerin, geminin güvertesine çıkıp, kokain çuvallarını taşıdıkları o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik 13 farklı adres ile Yalova'da operasyon düzenlendi. 'Narkokapan-15' adı verilen 2 ayrı operasyonda 365 kilo kokain ele geçirildi, İstanbul'da 17, Yalova'da 6 olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kokainin, Güngören'deki bir tekstil atölyesinde ele geçirildiğini açıkladı.

MASKELİ ŞÜPHELİLER, 14 ÇUVAL KOKAİNİ KAYIKLARA TAŞIDI

28 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen operasyonun detaylarına DHA muhabirleri ulaştı. Uluslararası kokain ticaretinin gemiyle yapıldığı ve 365 kilo kokainin Yalova'dan İstanbul'a getirildiği öğrenildi. Kanada'dan aldığı yükle yola çıkan Portekiz bandıralı gemi, İspanya ve Yunanistan'da yükünü boşalttıktan sonra bakım için Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersaneye çekildi.

Operasyondan 5 gün önce, 23 Şubat'ta sabaha karşı, geminin bulunduğu tersaneye kayıklarla gelen yüzleri maskeli şüpheliler, silah zoruyla, cep telefonları ve telsizlerini aldıkları Endonezya uyruklu 2 görevliyi odaya kapattı. Şüpheliler, gemideki jeneratörün bulunduğu bölmeye saklanan içi dolu 14 un çuvalını çıkartıp, geldikleri kayıklara taşıdı. Taşıma sırasında çuvallardan biri, gemideki boş havuza düşüp yırtıldı. Şüpheliler, çuvaldan çevreye saçılanları toplayıp, poşetlere koydu ve bu noktayı yıkadı. Odaya kapattıkları 2 kişiyi serbest bırakan şüpheliler, kayıklara yükledikleri çuvallarla tersaneden ayrıldı. Olay, odadan çıkan görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cep telefonu ve telsizlerinin çalındığı ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı.

9 AYRI SWAP ÖRNEĞİ İLE UYUŞTURUCU BELİRLENDİ

İhbar üzerine tersaneye sevk edilen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geminin kaptan köşkündeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, yüzleri maskeli şüpheliler tarafından taşınan çuvallardan birinin düşüp yırtılması sonucu, çevreye yayılan maddenin toplanıp poşetlere konulduktan sonra o bölgenin yıkandığı görüldü. Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, gemide narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Kamera görüntülerinde yıkandığı tespit edilen bölgeden 9 ayrı swap örneği alındı. Ayrıca aramada bulunan bir kaşkol da özel bir ekiple, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Swap örneklerinden çuvaldaki maddenin kokain olduğu ortaya çıkarken, kaşkolun sahibinin ise 'Uyuşturucu ticareti' suçundan çok sayıda kaydı bulunan yabancı uyruklu S.D. olduğu belirlendi.

AYNI GEMİYLE DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU TAŞINMIŞ

Soruşturma kapsamında, kokain taşınan Portekiz bandıralı gemi ile 2021 yılında da uyuşturucu ticareti yapıldığı, geminin daha sonra 2 kez el değiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, olay gecesi Altınova Tersaneler Bölgesi'nden aynı firmaya ait bir başka geminin, Gürcistan'a hareket ettiğini de belirledi. Uyuşturucuların bu gemiye yüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemiyi Heybeli Ada açıklarında durdurarak, Altınova'ya dönüşünü sağladı. Aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Bunun üzerine tersane bölgesi ve kara yolundaki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Uyuşturucuların 3 araçla İstanbul'a götürüldüğünün belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

3'ÜNCÜ KAPTAN İLE KAŞKOLUN SAHİBİ DE TUTUKLANDI

İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-15' operasyonuyla, piyasa değeri 36,5 milyon dolar olan 365 kilo kokain piyasaya sürülmeden ele geçirildi. İstanbul ve Yalova'da gözaltına alınan 23 şüpheliden, Kanada'da gemiye yükleme yaparken sorumlu olan 3'üncü kaptan ile kaşkolun sahibi S.D.'nin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Fuat KARS-Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 36,5 Milyon Dolar Değerinde Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı
Peru’da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı
Hakan Fidan’dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı Hakan Fidan'dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı
Konya’da gençler arasında bıçaklı kavga Konya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
17:33 Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
07:37 Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
07:29 Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
07:10 Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
07:09 Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
04:31 Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı
01:35 Peru’da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı
01:16 Hakan Fidan’dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı Hakan Fidan'dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı
00:12 Konya’da gençler arasında bıçaklı kavga Konya'da gençler arasında bıçaklı kavga
23:46 ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 18:25:04. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 36,5 Milyon Dolar Değerinde Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.