İstanbul'da 8+1 Taksi Mağdurları Eylemde - Son Dakika
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İstanbul'da 8+1 Taksi Mağdurları Eylemde

Minibüs esnafı, 8+1 taksiye dönüşerek zarara uğradıklarını İBB önünde yaptıkları eylemle duyurdu.

30.12.2024 12:46
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İstanbul'da farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle zarara uğradıklarını belirten bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı.

Kendilerine "8+1 Taksi Mağdurları Platformu" ismini veren grup üyeleri, UKOME Alt Komisyonunun toplanacağı İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası önünde toplandı.

8+1 taksiye dönüşen minibüslerinin vatandaşlar tarafından tercih edilmediğini ve zarara uğradıklarını belirten esnaf, sloganlar atarak seslerini İBB yetkililerine duyurmaya çalıştı.

Araçlarının 4+1 taksiye dönüşmesini ve segment serbestliği talebinde bulunan esnaf adına platform sözcüsü Alparslan İkinci açıklama yaptı.

İki yıldır seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyleyen İkinci, "8+1 taksiye dönüştüğü zaman minibüs esnafımız umutlandı. Büyükşehir Belediyesi de bu projenin tutacağından, İstanbul'da güzel bir proje olacağından umutluydu. Ama maalesef bu araçlar sahada karşılık bulmadı. Yüzde 30 fiyat farkı olduğu için İstanbul'un taksi yolcusu bu araçlara binmekten çekiniyor, imtina ediyor." dedi.

Yaşanan sıkıntı üzerine İBB'nin UKOME kararı ile 1755 esnaftan 1038'inin segment serbestliği ile normal taksiye dönmesine onay verildiğini aktaran İkinci, "717 araç hala sahalarda, hala yolcu bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bugün burada toplanmamızın amacı, 717 aracın tamamına segment serbestliğinin gelmesi." ifadelerini kullandı.

Eylemcilerden İsmail Sekmen de araçlarının yolcular tarafından tercih edilmediğini ve mağdur olduklarını dile getirdi.

Taksiye binenlerin genelde en fazla 3 kişi olduğunu belirten Sekmen, "Diğer taksilerin kazandığı paranın yarısını bile kazanamıyoruz. Onlara göre 5-6 kat daha fazla masrafımız var. Bir küçük araç 1500 liraya bakım yaptırabiliyor, biz 15 bin liraya serviste bakım yaptırıyoruz. Bütün giderlerimiz daha fazla." diye konuştu.

Kura çekilişinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul ve taksici esnafı için faydalı ne olursa gereğini yapacağı konusunda söz verdiğini hatırlatan Sekmen, "Bugün İstanbul halkı bu taksilere binmiyor. Esnaf da bu araçlarla para kazanamıyor. Başkanımızdan ricamız, segment serbestliğinin verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 8+1 Taksi Mağdurları Eylemde - Son Dakika

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