İstanbul\'da 8+1 Taksici Eylemi: Segment Serbestliği Talebi

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İSTANBUL'da bazı hatlarda çalışan bin 755 minibüsün 8+1 taksiye dönüştürülmesinin ardından UKOME kararıyla bin 38 araca segment serbestliği sağlanmıştı. 8+1 statüsünde kalan 717 araç sahiplerinden bazıları, İBB'nin Bakırköy'de bulunan ek hizmet binasında yapılan komisyon toplantısı sırasında eylem yaptı. Müşteriler tarafından tercih edilmediklerini söyleyen taksiciler kalan 717 araca da segment serbestliği sağlanmasını talep etti.

İstanbul'da farklı hatlarda çalışan bin 755 minibüs 8+1 taksiye dönüştürülmüş, ardından UKOME kararıyla bin 38 araca segment serbestliği sağlanarak 4+1 statüsüne geçmesine izin verilmişti. 8+1 statüsünde kalan 717 taksici, bugün İBB Bakırköy ek binasının önünde eylem yaptı. UKOME alt komisyonunun toplandığı saatlerde bir araya gelen yaklaşık 200 taksici ve aileleri yeni araçların tercih edilmediğini söyleyerek geriye kalan 717 aracın da segment değişikliğinin yapılmasını talep etti. 8+1 taksi sahipleri gittikleri duraklarda tercih edilmediklerini yolculara gittiklerinde ise tarife nedeniyle geri gönderildiklerini dile getirdi.

'SEGMENT SERBESTLİĞİNİ GETİRMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Segment değişikliği hakkında konuşan Türker Gündoğan, "8+1 projesi tutmadı, tutmayınca bin 755 araç kaldı. Araç pahalı yolcu tercih etmiyor, bir yolcu bindiği zaman 'ben neden 100 lira gideceğim yere bu 8+1'e 150 lira para vereyim' diyor. Bin 755 aracın, bin 38 adeti 4+1'e döndü onlar evlerine ekmek götürüyor. 717 esnafın arabaları şu anda evinin önünde çalışmıyor, çalışanı da para kazanamıyor. Ekrem başkan 'bu sistemi tutar' dedi ama tutmadı. Tutmadığı için bu 717 esnaf mağdur. Mağdur olduğu içinde segment serbestliğini getirmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

'DURAĞA GİDİYORUZ, BİZİ TERCİH ETMİYORLAR'

Duraklarda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren İsmail Segment ise, "Bu 8+1 taksi, duraklarda da sahada çalışırken de çok zorluk yaşıyoruz. Duraktan taksi istendiği zaman adrese gittiğimiz yolcu 'ben taksi istedim' diyor yani 8+1 taksi sıfatında gözükmüyor. Tekrar durağa gitmek zorunda kalıyoruz. Durakta araç olmuyor, yolcu durakta taksi bekliyor. Durağa gidiyoruz, bizi tercih etmiyorlar. 4+1 olarak tabir edilen küçük araçlar bekleniyor" dedi.

'İSTANBUL YOLCUSU BU ARAÇLARI TERCİH ETMİYOR'

Taksi sürücü Cavit Madendere, "8+1 esnafıyım, bizler daha önce minibüsçü esnafıydık. İş yapmayan hatlardaki minibüsler, Büyükşehir Belediyemiz tarafından taksiye dönüştürülmek istendi. Bizlerde uzun sürededir mağdur olduğumuz için sevinerek bu projeye katılım sağladık. Daha sonra bu projenin normal taksi değil 8+1 uydurma bir şey öğrendik ama yapacak bir şeyimiz de yoktu. Sayın Ekrem İmamoğlu, bu projenin çok iyi olacağını ileride bütün taksilerin bu taksilere döneceğini bizlere vaat etti. Biz de katıldık ama daha da sonra bu işin sahada böyle olmadığını gördük. Bu araçlar çok pahalı, araç bulamadık almak için karaborsaya düştü. Araç alacak arkadaşlar uzun süre araç alamadılar. Alanlar mağdur duruma düştüler, çünkü araçlar arıza yapıyor. Masrafı çok, yolcu binmiyor. İstanbul yolcusu bu araçları tercih etmiyor" şeklinde konuştu.