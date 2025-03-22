İstanbul'da 94 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 94 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da yapılan operasyonda, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı tarihten bu yana sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle toplam 94 kişi gözaltına alındı.

22.03.2025 10:14  Güncelleme: 12:05
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(İSTANBUL) - İstanbul'da, bugün sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptıkları veya eylemlere katıldıkları gerekçeleriyle toplam 94 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sabah 06.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 19 Mart'ta  gözaltına alınmasının ardından, 911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefette bulundukları veya sosyal medyada provakatif paylaşımlarla "halkı sokağa çağırdıkları, korku ve panik yaratarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" gerekçeleriyle toplam 94 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

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