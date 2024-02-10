İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'nın aday tanıtım etkinliğine silahlı saldırı - Son Dakika
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İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'nın aday tanıtım etkinliğine silahlı saldırı

İstanbul\'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı\'nın aday tanıtım etkinliğine silahlı saldırı

İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın aday tanıtım etkinliğine düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda 1 kadın yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı kınayarak, yaralıya acil şifalar diledi ve saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

10.02.2024 18:43
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın aday tanıtım etkinliğine düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda 1 kadının yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere, uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda, E.G.D. adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

'KALLEŞ SALDIRILAR, AMACINA ULAŞAMAYACAK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar, hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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