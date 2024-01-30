İstanbul\'da Aydos Tepesi\'nde Kartpostallık Görüntüler

İstanbul'a kar yağdı, Aydos Tepesi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde günün erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar nedeniyle, Aydos Tepesi çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un bazı kesimlerinde kar yağışları başladı. Kartal'da Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü. Aydos Tepesi dron ile havadan görüntülendi. Beyaza bürünen Aydos Tepesi ve çevresindeki ormanlık alanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.