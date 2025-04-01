İstanbul'da Baraj Doluluğu %80'i Aştı - Son Dakika
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İstanbul'da Baraj Doluluğu %80'i Aştı

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İstanbul'daki barajların doluluk oranı son yağışlarla birlikte %80,15'e yükseldi.

01.04.2025 13:53
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İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80 oldu

İSTANBUL - İstanbul'da son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 80,15 oldu.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlarındaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 1 Nisan itibariyle yüzde 80.15'e yükseldi. Verilere göre, Elmalı yüzde 94,04 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 64,04 olarak kayıtlara geçti.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

Ömerli yüzde 93,71

Darlık yüzde 78,37

Elmalı yüzde 94,04

Terkos yüzde 80,62

Alibey yüzde 64,04

Büyükçekmece yüzde 75,28

Sazlıdere yüzde 58,36

Istrancalar yüzde 39,58

Kazandere yüzde 85,25

Papuçdere yüzde 84,33

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Baraj Doluluğu %80'i Aştı - Son Dakika

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