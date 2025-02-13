Üç ayların ikincisi ve Ramazan'ın habercisi olan Şaban ayının 15'inci gününe denk gelen Berat Kandili'ni idrak eden vatandaşlar, Sultanahmet, Ayasofya ve Eyüpsultan camilerine gitti. Yatsı ezanı sonrasında düzenlenen Kandil programlarına katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahiler eşliğinde Berat Kandili'ni kutladı. Eyüpsultan'da bir çok vatandaş, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek dualar okudu.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Berat Kandili Coşkusu - Son Dakika
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