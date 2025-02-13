İstanbul\'da Berat Kandili Coşkusu

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İSTANBUL'da Berat Kandili 'ni kutlayan vatandaşlar, ibadetlerini gerçekleştirmek için yatsı ezanı sonrasında Sultanahmet , Ayasofya ve Eyüpsultan camilerine gitti. Kur-an-ı Kerim tilavetleri ile başlayan gece ilahiler ile devam etti.

Üç ayların ikincisi ve Ramazan'ın habercisi olan Şaban ayının 15'inci gününe denk gelen Berat Kandili'ni idrak eden vatandaşlar, Sultanahmet, Ayasofya ve Eyüpsultan camilerine gitti. Yatsı ezanı sonrasında düzenlenen Kandil programlarına katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahiler eşliğinde Berat Kandili'ni kutladı. Eyüpsultan'da bir çok vatandaş, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek dualar okudu.