İstanbul'da bu yıl 81 bini aşkın kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da bu yıl 81 bini aşkın kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, bu yıl İstanbul genelinde 81 bin 185 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldığını bildirdi.

06.04.2025 11:16
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, bu yıl İstanbul genelinde 81 bin 185 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldığını bildirdi.

Güner, AA muhabirine, kanserin erken teşhisle tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Kanserin yalnızca tıbbi bir mesele olmadığını aynı zamanda toplumsal bir farkındalık bulunduğunu kaydeden Güner, bilgi eksikliği, korku ve ihmalin teşhisi geciktirdiğini, erken tanının birçok kanser türünde hayat kurtardığını ifade etti.

Güner, İstanbul'da yürütülen kanser tarama programlarının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "2024 yılında 288 bin 4 kişiye kanser taraması yapıldı. Bu kişilerin 21 bin 483'ü riskli grupta yer alıyor. 2025'te kanser taramaları hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte 81 bin 185 vatandaşımızı taramadan geçirdik." diye konuştu.

İstanbul'daki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde üç kanser türüne yönelik ücretsiz tarama yapıldığını belirten Güner, meme kanseri taramalarını 40-69 yaş arasındaki kadınlarda iki yılda bir mamografi çekimiyle yaptıklarını anlattı.

İl Sağlık Müdürü Güner, rahim ağzı (serviks) kanseri taramalarının 30-65 yaş arasındaki kadınlarda 5 yılda bir HPV-DNA testiyle yapıldığını, kolorektal (kalın bağırsak) kanserlerinin 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerde 2 yılda bir dışkıda gizli kan testiyle tarandığını, bu hizmetlerin tamamını vatandaşlara ücretsiz sunduklarını bildirdi.

"Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeye devam ediyoruz"

Güner, kanser taramalarının sadece hastalığı teşhis etmekle kalmayıp tedavi süreçlerini de hızlandırdığını söyledi.

Geçen yıl tarama sonucu riskli bulunan 21 bin 483 kişiden 15 bin 310'unun ileri tanı ve tedaviye yönlendirildiğini aktaran Güner, "10 bin 656 kişi Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerinde muayene edildi. Yapılan ileri tetkiklerde 6 bin 624 kişiye kanser öncü lezyon, kanser veya kanser dışı bir tanı konuldu." bilgisini verdi.

Güner, bu verilerin erken teşhisin ne kadar kritik olduğunu gösterdiğini, taramaların ardından sonucu pozitif ya da şüpheli çıkan kişilerin ileri tetkik ve tedavi için ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini dile getirdi.

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı olmadığını, koruyucu sağlık hizmetlerinin de öncelikli bir alan olduğunu belirten Güner, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli', bireylerin yalnızca hastalandığında değil, sağlıklı yaşam sürmeleri için de desteklenmesini amaçlıyor. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda erken teşhisle önlenebilir hastalıklarla mücadelede koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanser taramalarına toplumun daha fazla katılım göstermesi gerektiğine işaret eden Güner, halkın sağlık okuryazarlığını artırarak bilinçli sağlık kararları almasını sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Güner, "Kanser taramaları ücretsizdir ve ihmal edilmemesi gereken bir sağlık hizmetidir. Tüm vatandaşlarımızı taramalarını yaptırmaya davet ediyorum." dedi.

Erken teşhisin hayati önem taşıdığının altını çizen Güner, sağlığın ancak korunduğunda sürdürülebilir olduğunu, hep birlikte daha sağlıklı bir toplum için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Abdullah Emre Güner, istanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bu yıl 81 bini aşkın kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı - Son Dakika

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