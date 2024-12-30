İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İSTANBUL'da DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleriyle bağlantı kurarak Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 46 şüpheliyi yakalamak için yapılan operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleriyle bağlantı kurarak Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen 46 şüpheliye İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 30 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken firari olan 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.