İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da yapılan operasyonlarda DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantısı olduğu değerlendirilen 46 şüpheliden 30'u yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

30.12.2024 13:53
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İSTANBUL'da DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleriyle bağlantı kurarak Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 46 şüpheliyi yakalamak için yapılan operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleriyle bağlantı kurarak Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen 46 şüpheliye İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 30 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken firari olan 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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