İstanbul'da DEAŞ Finansmanı Operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 8 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen 8 zanlı tespit edildi.

Şüphelilerin Suriye'deki çatışma bölgeleri ile Türkiye'de örgüt üyelerine yardım ettikleri, kopmaların önüne geçmek amacıyla fon toplayan örgüt üyelerine para gönderdikleri, örgüte yurt dışından yollanan kripto paraların bozdurulmasına aracılık ettikleri belirlendi.

Polis ekipleri, düzenlenen operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında 2'si yurt dışında, 3'ü de firari durumda olan toplam 5 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.