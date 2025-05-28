İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak hareket eden ve örgütün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 2 şüphelinin örgüt mensuplarının kullandığı internet tabanlı mesajlaşma programını kullandıklarını, Almanya'da örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan bazı zanlılarla irtibat ve iltisaklı olduklarını belirledi.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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