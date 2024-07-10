İstanbul'da Doğu İlçelerinde Kısa Süreli Sağanak Yağış Bekleniyor

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(İSTANBUL) - İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin beklendiğini açıkladı.

Güne 26 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları, az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile başlayan İstanbul'un Anadolu Yakası için öğleden sonra yağış uyarısı yapıldı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da saat 15: 00 gibi Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

İstanbul'da kuzeyli yönlerden poyraz aralıklarla kuvvetlice (10-45 km/sa) esecek. Ancak sıcaklıkların hafta boyunca 31-34 derece aralığında seyretmesi bekleniyor, Ayrıca Perşembe 01: 00 gibi yine yerel olarak kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.