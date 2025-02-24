İstanbul'da Eğitim Devam Ediyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, hava koşullarının normale döndüğünü, kentte eğitim öğretime kaldığı yerden devam edileceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Gül, X hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz. Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz" ifadelerini kullandı.