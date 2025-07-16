İstanbul\'da Haraç Çetesi Operasyonu

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM/ISTANBUL İSTANBUL merkezli iki ilde yapılan operasyonda haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan, yaralama ve cinayet olayları gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan ikisinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Daha önce aynı soruşturma kapsamında 16 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Şüphelilerle birlikte toplam 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haraç almak için bir çetenin varlığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle çeteyi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren takiplerin ardından şüphelilerin İstanbul'un Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Sultangazi, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüpsultan ilçeleri ile Tekirdağ'da 23 ayrı kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

16 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Aynı suç örgütüne daha önce yapılan operasyonda 19 şüpheli yakaladı. Bunlardan 16'sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yurt dışından talimat aldıkları belirlenen çetenin geri kalan üyelerini yakalamak için önceki İstanbul ve Tekirdağ'da tespit edilen 25 adrese Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda haraç çetesi üyesi biri yaşı küçük 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan 11 şüpheli ile yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde bulunan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon yapılan evlerde yapılan aramalarda 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler.