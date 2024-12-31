İstanbul'da Hırsızlığa Tutuklama

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İstanbul'da, 2 ayrı evden 650 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar ve Bayrampaşa'daki evlerden ziynet eşyasının çalındığına yönelik şikayet üzerine inceleme başlattı.

Polis ekipleri, 22 Ekim'de Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde bir evden 150 bin lira, 5 Aralık'ta Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'ndeki evden ise 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını belirledi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, daha önce kimliklerini belirledikleri şüpheli T.U. (21) ile E.K'yi (23) 27 Aralık'ta Üsküdar'da bir evin kapısını açmaya çalışırken yakaladı.

Şüphelilerden T.U'nun 106 evden hırsızlık, çocuk kaçırılması, 5 konut dokunulmazlığı ihlali olmak üzere toplam 112 suç kaydının olduğu ve 15 aranması bulunduğu belirlendi.

Diğer şüpheli E.K'nin ise 35 ayrı evden hırsızlık kaydı ile 4 aranması olduğu tespit edildi.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.