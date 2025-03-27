İstanbul'da İmamoğlu'na Destek Protestoları Devam Ediyor

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yurttaşlar, dün gece sokaklarda protestolara devam etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrı sonucu ilçe başkanlıkları önünde toplanan vatandaşlar türküler, alkışlar, sloganlar ve ıslıklarla İmamoğlu'na sahip çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün bir çağrı yaparak partilileri ilçe başkanlıkları önüne devat etmişti. Çelik, davette, "Sen; araçtaysan dörtlüyle, kornayla, evde ışıkla, sokakta alkışla, balkonda, camda bayrakla bize katıl. Halkın ve haklının sesini büyüt. Her ev Saraçhane! Her balkon bir pankart! Saraçhane sen neredeysen orada!" demişti.

Çağrının ardından İstanbul'da çok sayıda ilçede CHP'liler parti binaları önünde toplandı. Ataşehir, Çekmeköy, Çatalca, Ümraniye, Sarıyer, Güngören, Şile, Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede sokağa çıkan vatandaşlar türküler, alkışlar, sloganlar ve ıslıklarla Ekrem Başkanına sahip çıktı. Bir grup vatandaş da "Darbeye boyun eğmeyeceğiz, birleşe birleşe kazanacağız!" yazılı pankart açarak yürüdü.