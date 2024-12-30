İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 38 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 38 Gözaltı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda 8'i finansman yaparken, 30 yabancı terörist savaşçı gözaltına alındı.

30.12.2024 13:18
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(İSTANBUL) - Terör örgütü IŞİD'in propagandasını yaptıkları ve örgüt adına finansman faaliyetlerinin kontrolünü sağladıkları ileri sürülen 8 şüpheli ile ayrıca yabancı "terörist savaşçı" olduğu bildirilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla irtibatlı olarak örgüt propagandası yaptıkları ve örgüt adına finansman faaliyetlerinin kontrolünü sağladıkları tespit edilen 11 kişiye yönelik İstanbul'da 7 ayrı ilçede toplam 14 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre ayrıca, 2 kişi de idari işlem gereği İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İstanbul'da "IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen, son süreçlerde Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği yönünde bilgiler bulunan 46 yabancı 'terörist savaşçı'ya yönelik operasyonlar" düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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