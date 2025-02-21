İstanbul'da Kar Eğlencesi

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İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışına sevinen vatandaşlar sokaklarda halay çekip kar topu oynadı.

Beyaza bürünen Beykoz Çubuklu sahilinde vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Sultanbeyli'de sokak ortasında horon oynayan vatandaşlar ise dakikalarca kar yağışı altında eğlendi.

Kentin birçok yerinde vatandaşlar çocuklarıyla gecenin ilerleyen saatlerinde parklarda ve sokaklarda kar topu oynadı.

Pendik'te İETT otobüsüne kar topu atan çocuklar otobüsün camını kırınca, sürücü ile mahalleli arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Güngören ve Küçükçekmece'de ise vatandaşlar sokaklarda kar yağışına aldırış etmeden halay çekti.