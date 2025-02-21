İstanbul'da Kar Nedeniyle Eğitimlere Ara

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(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları'nda (MTSK) gerçekleştirilecek sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelini etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadesini kullandı.