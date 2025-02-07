İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul\'da Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul'un yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı sürerken, ekipler kar temizleme çalışmaları yapıyor.

07.02.2025 11:16
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla sürüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Beykoz ve Çekmeköy'de yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağarken, Çamlıca ve Aydos Tepesi ile Maltepe'nin Başıbüyük ve Zümrütevler mahallelerinin ormanlık alanlarında da aralıklarla yağış sürüyor.

Avrupa Yakası'nda ise Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de etkili olan kar yağışı, yol kenarlarını ve yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.

Başakşehir Millet Bahçesi beyaza bürünürken, Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme, tuzlama ve buz önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin gece boyunca tuzlama çalışmalarını hızlandırdığı belirtilen açıklamada, Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yağışın şiddetini artırması üzerine ana arterlere tuzlama araçları yönlendirildi.

Beykoz'da Dutdere Caddesi boyunca kar küreme çalışmaları yapılırken, Beykoz On Çeşmeler Meydanı ve Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi gibi kritik noktalarda da yayalar için tuzlama işlemleri gerçekleştirildi.

Metrobüs hatları boyunca köprülerde, üst geçitlerde ve yaya yollarında tuzlama çalışmaları yapılırken, özellikle Edirnekapı, Çağlayan, İDO giriş çıkışları ve metro istasyonları gibi yoğun kullanılan noktalarda kar küreme ve buzlanmayı önleyici tuzlama çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA

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