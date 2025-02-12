İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul'da yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı sürerken, bazı bölgelerde yağmur etkili oluyor.

12.02.2025 12:50
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İstanbul'da, bir süredir aralıklarla görülen kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava dalgasının etkili olduğu kentte 10 Şubat Pazartesi günü akşamı başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Dün, kar geçişlerinin yaşandığı kentin bazı bölgeleri kısa sürede beyaza bürünürken akşam saatlerinde bazı ilçelerde kar yerini yağmura bıraktı.

Bu sabah kentte yeniden başlayan kar yağışı, başta yüksek kesimler olmak üzere bazı ilçelerde aralıklarla devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda, Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerin kar geçişleri etkili oluyor.

Sultangazi'de, sabah saatlerinde yağan kar, yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy ve Üsküdar'da kar aralıklarla sürüyor. Tuzla'da ise yağmur etkisini gösteriyor.

Kentin yükseklerinde etkisini artıran kar, Çamlıca Tepesi'nde de beyaz örtü oluşturdu.

Okulların da tatil olmasını fırsat bilen bazı aileler, çocuklarıyla kar topu oynayıp karın tadını çıkardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika

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