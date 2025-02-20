İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor

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İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul için yapılan uyarıların ardından dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Küçükçekmece'de kar aralıklarla etkili oluyor. Yağışın etkisiyle araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı.

Anadolu Yakası'nda da Beykoz ilçesinde başlayan yağış, caddeleri kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Ümraniye ve Üsküdar'ın yüksek kesimleri de karın etkisi altında kaldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, aniden bastıran yağışla kısa süre içerisinde beyaza büründü.

Sürücüler, karla kaplı yollarda dikkatle ilerlemeye çalışıyor.