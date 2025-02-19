İstanbul'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şile Otoyolu'nun bir bölümünde ulaşım durdu.

Kentte, şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Şile Otoyolu kar nedeniyle beyaza bürünürken, Şile istikametine ilerleyen araçlar Ömerli Mahallesi mevkisinde uzun kuyruk oluşturdu.

Aralarında ambulansın da bulunduğu birçok sürücü araçlarını kontrol etmekte zorlanırken yolun Ömerli mevkisi ulaşıma kapandı.

Yolda kalan bazı sürücüler ise bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, yoldaki buzlanma nedeniyle bir tırın kayarak ilerlemesi yer aldı.

Yine mahsur kalan bazı sürücülerin, buzlanan yolda ilerlemeye çalışan diğer sürücüleri hız ve ani fren yapmamaları konusunda uyarması da görüntülendi.