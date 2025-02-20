İstanbul'da Karla Mücadele Denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da Karla Mücadele Denetimi

İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi ve bilgiler paylaştı.

20.02.2025 00:16
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İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı mücadele eden ekipleri ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları denetledi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Valilik koordinasyonunda devam eden çalışmalarda 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 personelin görev yaptığı, kar kalınlığının merkez ve güney ilçelerde 5 ila 10 santimetre, kuzey ilçelerde ise 30 ila 35 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Şubat çarşamba günü yapılan çalışmalarda toplam 5 bin ton tuz, 320 ton solüsyon ve 10 ton üre kullanılmıştır. Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda şehir genelinde çarşamba günü saat 23.00 itibarıyla ana ve otoyollarda herhangi bir yol kapanması söz konusu olmamıştır. Şehrin Anadolu ve Avrupa yakasında enerji verilemeyen mahalle bulunmamaktadır. Acil sağlık hizmetlerine yapılan başvurular, eksiksiz ve ortalama müdahale süresine uygun şekilde karşılanmıştır. Valilik ekiplerince sokaklardan alınan 1100 evsiz, barınma ve konaklama merkezlerine yerleştirilmiştir."

Öte yandan, İstanbul Valisi Gül'ün, Hasdal-Kemerburgaz- Göktürk güzergahı üzerinde görev yapan Karayolları ekiplerini, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Bakım İşletme Merkezi'ni, Yassıören Bakımevi'ni, Kuzey Marmara Otoyolu Garipçe Yerleşkesi'ni, AFAD İl Müdürlüğünü ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde denetlediği aktarıldı.

Kaynak: AA

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