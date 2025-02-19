İstanbul'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Karla Mücadele Devam Ediyor

İstanbul\'da Karla Mücadele Devam Ediyor

İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı nedeniyle 24 saat çalışan ekipleri ziyaret ederek karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi. 10 bin 147 araç ve 35 bin 731 personel, şehirde etkili olan karla başa çıkmak için görevlendirildi.

19.02.2025 23:39  Güncelleme: 23:45
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Özcan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, - İSTANBUL Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışına karşı 24 saat çalışan ekipleri ziyaret ederek, karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ile mücadele devam ediyor. İstanbul Valiliği koordinasyonundaki çalışmalarda 10 bin 147 araç ve 35 bin 731 personel 24 saat boyunca kesintisiz görev yapıyor. Kar kalınlığının merkez ve güneydeki ilçelerde 5 ile 10 santimetre, kuzeydeki ilçelerde ise 30 ile 35 santimetreye ulaştığı İstanbul'da ekipler bugün yaptıkları çalışmalarda toplam 5 bin ton tuz, 320 ton solüsyon ve 10 ton üre kullandı. Kent genelinde ana arter ve otoyollarda herhangi bir yol kapanması yaşanmadı. İstanbul Valiliği ekipleri tarafından sokaklardan alınan bin 100 evsiz vatandaş, barınma ve konaklama merkezlerine yerleştirildi.

VALİ GÜL, ÇALIŞMALARI YERİNDE DENETLEDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi. Halkın güvenliği ve konforu için sokaklarda çalışan polis, jandarma, karayolları ve sağlık ekiplerini ziyaret eden Vali Gül, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak personellerle sohbet etti.

Kaynak: DHA

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