İstanbul'da Karla Mücadele Devam Ediyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, 10 binin üzerinde araç ve 35 bini aşkın personelle sahada görev yaparken, Vali Davut Gül de çalışmaları yerinde denetledi. Valilik, şehir genelinde ana yolların açık olduğunu ve acil hizmetlerde aksama yaşanmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 bin 147 araç ve 35 bin 731 personel sahada görev yapıyor. Kar kalınlığı, merkez ve güney ilçelerde 5-10 cm'ye ulaşırken, kuzey ilçelerde 30-35 cm seviyelerine kadar çıktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 5 bin ton tuz, 320 ton solüsyon ve 10 ton üre kullanıldı. Alınan önlemler ve koordineli çalışmalar sayesinde saat 23.00 itibarıyla şehir genelindeki ana yollar ve otoyollarda herhangi bir kapanma yaşanmadı. Enerji kesintisi yaşanan mahalle bulunmazken, acil sağlık hizmetlerine yapılan başvurular da eksiksiz şekilde karşılandı. Sokakta kalan 1100 evsiz vatandaş ise Valilik ekiplerince barınma merkezlerine yerleştirildi.

Vali Davut Gül sahada çalışmaları denetledi

İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmalarını yerinde incelemek için sahada denetimlerde bulundu. Vali Gül'ün ziyaret ettiği noktalar arasında Hasdal-Kemerburgaz- Göktürk güzergahında Karayolları ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişeleri Polis ve Jandarma Uygulama Noktaları, Odayeri Bakım İşletme Merkezi ve Yassıören Bakımevi yer aldı. Ayrıca, AFAD İl Müdürlüğü ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde de incelemelerde bulundu.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerin devam edeceğini ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.