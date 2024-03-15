İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı

İstanbul\'da Kemal Sunal Müzesi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.

15.03.2024 20:53  Güncelleme: 20:54
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'ndaki Kemal Sunal Müzesi açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, herkesin yüzünü gülümseten, aynı zamanda düşündüren çok kıymetli bir sanatçının müzesini açıyor olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Çok değerli bir iş yaptıklarını anlatan İmamoğlu, "Bu fikri bana ilk kez açıp, heyecanla karşılamama vesile olan Sunay Akın'a hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bana dedi ki 'böyle böyle bir şey var'. Tabii heyecanla karşıladım. Sonra bir araya geldik, ilginç bir şey oldu. Bu konular konuşuldu, edildi ve sonra buluştuk. Sağ olsun, yemek diye gittik ama Gül abla sadece kahveyle bizi uğurladı." ifadesini kullandı.

Bu açıklamanın üzerine Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, "Dondurma yedirdim." dedi.

İmamoğlu ise "Hatırlamıyorum. Yemekten bahsediyoruz, dondurmayla bizi yollayacak. Neyse..." cevabını verdi.

Kadıköy'deki müze binasından bahsettiğini anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Konuşurken ben de burada böyle bir binadan bahsettim. Meğerse öyle bir parkı ve öyle bir binayı tariflermişim ki, rahmetli Kemal Sunal'ın aslında evini tarif etmişim kader ya. Annem der, 'Allah seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın.' Demek Kemal Sunal da iyi adam, ben de iyi adam... Birbirimizi böyle bulmuşuz ve adreslemişiz yani."

İlçeyle ilgili anısını aktaran İmamoğlu, "Ben de burada büyüdüm. Benim aslında 5-6 yılım Göztepe'nin içinde geçti. Sonra eşim beni ikna edince evlenmeye, mecburen evlendik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, merhum Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, çocukları Ali ve Ezo Sunal, kardeşleri Cemil ve Cengiz Sunal ile beraberindekiler kurdele keserek müzeyi gezdi.

Müzede, 2000 yılında vefat eden usta sanatçının film afişlerinden kişisel eşyalarına, giydiği kostümlerden özel hatıralarına birçok obje sergileniyor.

D-100 kara yolu Uzunçayır Kavşağı açıldı

Ardından İmamoğlu, D-100 kara yolu Uzunçayır Kavşağı'nın açılışına katıldı.

Kavşağın, farklı noktalardan kaynaklanan trafik sıkışıklıklarını rahatlatacağına işaret eden İmamoğlu, bunlardan birinin de Fikirtepe olacağını belirterek, " Altunizade'den Kadıköy istikametine, yani Söğütlüçeşme'ye doğru giderken, bu kavşaktan batıya doğru Harem'e ya da Avrasya Tüneli'ne, doğuya doğru da Göztepe, Bostancı istikametine ve D-100'e dönüşe olanak sağlayacak. Güneydoğusunda bu kavşağın, bir Fikirtepe manzarası görürsünüz. Tam tersi bölüm Hasanpaşa'dır. Bir taraf Acıbadem'dir kuzeybatısı. Aynı şekilde kuzeydoğusunda da Ünalan Mahallesi'ni görürsünüz ve böylesi bir kavşaktır." bilgilerini paylaştı.

Kağıthane halk buluşması

Daha sonra İmamoğlu, Kağıthane'de halk buluşması programına iştirak etti.

Nurtepe Meydanı'ndaki buluşmada katılımcılara otobüsten seslenen İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde destek istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı - Son Dakika

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